Две столичные турфирмы разоблачили в торговле поддельными ПЦР-тестами на коронавирус

Стоимость одной "справки" составляла от 1000 до 1200 гривен.

Две столичные турфирмы разоблачили в торговле поддельными ПЦР-тестами на коронавирус
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, которую организовали две туристические компании Киева.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники этих фирм продавали клиентам справки об отрицательном тесте, хотя те не сдавали никаких анализов. Цена одной такой справки составляла от 1000 до 1200 гривен.

"Внешне сертификат выглядел как настоящий: свидетельствовал отсутствие инфицирования COVID-19 на английском, был заверен мокрой печатью и содержал QR-код", - отметили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Во время обысков по месту работы фигурантов правоохранители изъяли поддельные справки о прохождении теста на коронавирусное заболевание #Covid-19# и мокрую печать столичного медучреждения; компьютер и флешки, содержащие доказательства массовой продажи подделок; деньги от продажи фальшивок.

Решается вопрос объявления о подозрении фигурантам схемы в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на Франковщине врача поймали на продаже фейковых справок об отсутствии ковида.

В марте в Киеве полицейские разоблачили работников частной лаборатории, которые подделывали тесты COVID-19.

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