Две столичные турфирмы разоблачили в торговле поддельными ПЦР-тестами на коронавирус

Стоимость одной "справки" составляла от 1000 до 1200 гривен.

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, которую организовали две туристические компании Киева .

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Сотрудники этих фирм продавали клиентам справки об отрицательном тесте, хотя те не сдавали никаких анализов. Цена одной такой справки составляла от 1000 до 1200 гривен.

"Внешне сертификат выглядел как настоящий: свидетельствовал отсутствие инфицирования COVID-19 на английском, был заверен мокрой печатью и содержал QR-код", - отметили в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Во время обысков по месту работы фигурантов правоохранители изъяли поддельные справки о прохождении теста на коронавирусное заболевание #Covid-19# и мокрую печать столичного медучреждения; компьютер и флешки, содержащие доказательства массовой продажи подделок; деньги от продажи фальшивок.

Решается вопрос объявления о подозрении фигурантам схемы в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на Франковщине врача поймали на продаже фейковых справок об отсутствии ковида.