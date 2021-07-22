Одесский международный кинофестиваль представил свою программу - Национальный конкурс

В этом году ОМКФ посвящено 30-летию Независимости Украины.

Одесский международный кинофестиваль представил свою программу - Национальный конкурс
Фото: ОМКФ

12-й Одесский международный кинофестиваль, который пройдет с 14 по 21 августа, представил свою программу.

Об этом сообщает "Суспильное".

В этом году ОМКФ посвящено 30-летию Независимости Украины. Единственной конкурсной программой обновленного фестиваля станет Национальный конкурс (полный и короткий метр), победители которого получат награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.

В программу вошли 6 фильмов:

  • "Короли рэпа", реж. Мирослав Латик;

  • "С завязанными глазами», реж. Тарас Дронь;

  • "Простор", реж. Дмитрий Томашпольский;

  • "Национальный музей", реж. Андрей Загданский;

  • "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай;

  • "Соперник", реж. Маркус Ленц.

По внеконкурсной программе к ретроспективы украинских фильмов "Независимости" вошли лучшие ленты за последние 30 лет:

  • "Кислородный голод", реж. Андрей Дончик;

  • "Шамара", реж. Наталья Андрейченко;

  • "Приятель покойника", реж. Вячеслав Криштофович;

  • "Настройщик", реж. Кира Муратова;

  • "Счастье мое", реж. Сергей Лозница;

  • "Племя", реж. Мирослав Слабошпицкий;

  • "Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Целик.

Секция "Фестиваль фестивалей" представляет самые громкие мировые хиты:

  • "Аннетт", реж. Леос Каракс;

  • "Память", реж. Апичатпонг Вирасетакул;

  • "Худшый человек в свете", реж. Йоаким Триер;

  • "Герой", реж. Асгар Фархади;

  • "Криптозоопарк", реж. Дэша Что;

  • "Мужчина, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Ханьи.

Самые ожидаемые украинские гала-премьеры:

  • "Посторонний", реж. Дмитрий Томашпольский;

  • "Этот дождь никогда не кончится», реж. Алина Горлова;

  • "Розы. Фильм-кабаре", реж. Ирэна Стеценко;

  • "Почему я жив", реж. Виллен Новак;

  • "Водуруду", реж. Анатолий Сачивко.

И международные гала-премьеры, прокат которых вскоре начнется в украинских кинотеатрах:

  • "Легенда о Зеленом рыцаре», реж. Дэвид Лоури;

  • "Ґунда", реж. Виктор Косаковский;

  • "Плохой сосед", реж. Даниэл Брюль;

  • "Соблазн/Бенедетта", реж. Пол Верговен.

Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа. Фильмом закрытия станет лента Чарли Чаплина "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет.

Напомним, гран-при 11-го Одесского кинофестиваля получила американская лента "Ужин в Америке".

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