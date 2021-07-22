Одесский международный кинофестиваль представил свою программу - Национальный конкурс
В этом году ОМКФ посвящено 30-летию Независимости Украины.
12-й Одесский международный кинофестиваль, который пройдет с 14 по 21 августа, представил свою программу.
Об этом сообщает "Суспильное".
В этом году ОМКФ посвящено 30-летию Независимости Украины. Единственной конкурсной программой обновленного фестиваля станет Национальный конкурс (полный и короткий метр), победители которого получат награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.
В программу вошли 6 фильмов:
-
"Короли рэпа", реж. Мирослав Латик;
-
"С завязанными глазами», реж. Тарас Дронь;
-
"Простор", реж. Дмитрий Томашпольский;
-
"Национальный музей", реж. Андрей Загданский;
-
"СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай;
-
"Соперник", реж. Маркус Ленц.
По внеконкурсной программе к ретроспективы украинских фильмов "Независимости" вошли лучшие ленты за последние 30 лет:
-
"Кислородный голод", реж. Андрей Дончик;
-
"Шамара", реж. Наталья Андрейченко;
-
"Приятель покойника", реж. Вячеслав Криштофович;
-
"Настройщик", реж. Кира Муратова;
-
"Счастье мое", реж. Сергей Лозница;
-
"Племя", реж. Мирослав Слабошпицкий;
-
"Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Целик.
Секция "Фестиваль фестивалей" представляет самые громкие мировые хиты:
-
"Аннетт", реж. Леос Каракс;
-
"Память", реж. Апичатпонг Вирасетакул;
-
"Худшый человек в свете", реж. Йоаким Триер;
-
"Герой", реж. Асгар Фархади;
-
"Криптозоопарк", реж. Дэша Что;
-
"Мужчина, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Ханьи.
Самые ожидаемые украинские гала-премьеры:
-
"Посторонний", реж. Дмитрий Томашпольский;
-
"Этот дождь никогда не кончится», реж. Алина Горлова;
-
"Розы. Фильм-кабаре", реж. Ирэна Стеценко;
-
"Почему я жив", реж. Виллен Новак;
-
"Водуруду", реж. Анатолий Сачивко.
И международные гала-премьеры, прокат которых вскоре начнется в украинских кинотеатрах:
-
"Легенда о Зеленом рыцаре», реж. Дэвид Лоури;
-
"Ґунда", реж. Виктор Косаковский;
-
"Плохой сосед", реж. Даниэл Брюль;
-
"Соблазн/Бенедетта", реж. Пол Верговен.
Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа. Фильмом закрытия станет лента Чарли Чаплина "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет.
Напомним, гран-при 11-го Одесского кинофестиваля получила американская лента "Ужин в Америке".