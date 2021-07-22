Одесский международный кинофестиваль представил свою программу - Национальный конкурс

В этом году ОМКФ посвящено 30-летию Независимости Украины.

12-й Одесский международный кинофестиваль, который пройдет с 14 по 21 августа, представил свою программу.

Об этом сообщает "Суспильное".

В этом году ОМКФ посвящено 30-летию Независимости Украины. Единственной конкурсной программой обновленного фестиваля станет Национальный конкурс (полный и короткий метр), победители которого получат награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.

В программу вошли 6 фильмов:

"Короли рэпа", реж. Мирослав Латик;

"С завязанными глазами», реж. Тарас Дронь;

"Простор", реж. Дмитрий Томашпольский;

"Национальный музей", реж. Андрей Загданский;

"СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай;

"Соперник", реж. Маркус Ленц.

По внеконкурсной программе к ретроспективы украинских фильмов "Независимости" вошли лучшие ленты за последние 30 лет:

"Кислородный голод", реж. Андрей Дончик;

"Шамара", реж. Наталья Андрейченко;

"Приятель покойника", реж. Вячеслав Криштофович;

"Настройщик", реж. Кира Муратова;

"Счастье мое", реж. Сергей Лозница;

"Племя", реж. Мирослав Слабошпицкий;

"Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Целик.

Секция "Фестиваль фестивалей" представляет самые громкие мировые хиты:

"Аннетт", реж. Леос Каракс;

"Память", реж. Апичатпонг Вирасетакул;

"Худшый человек в свете", реж. Йоаким Триер;

"Герой", реж. Асгар Фархади;

"Криптозоопарк", реж. Дэша Что;

"Мужчина, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Ханьи.

Самые ожидаемые украинские гала-премьеры:

"Посторонний", реж. Дмитрий Томашпольский;

"Этот дождь никогда не кончится», реж. Алина Горлова;

"Розы. Фильм-кабаре", реж. Ирэна Стеценко;

"Почему я жив", реж. Виллен Новак;

"Водуруду", реж. Анатолий Сачивко.

И международные гала-премьеры, прокат которых вскоре начнется в украинских кинотеатрах:

"Легенда о Зеленом рыцаре», реж. Дэвид Лоури;

"Ґунда", реж. Виктор Косаковский;

"Плохой сосед", реж. Даниэл Брюль;

"Соблазн/Бенедетта", реж. Пол Верговен.

Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа. Фильмом закрытия станет лента Чарли Чаплина "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет.

Напомним, гран-при 11-го Одесского кинофестиваля получила американская лента "Ужин в Америке".