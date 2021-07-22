С сегодняшнего дня вакцинироваться от коронавируса в Киеве могут все желающие, - Кличко

Чтобы привиться, необходимо зарегистрироваться в сервисе Helsi.me.

С сегодняшнего дня вакцинироваться от коронавируса в Киеве могут все желающие, - Кличко
Фото: @vitaliy_klitschko

С сегодняшнего дня в столице вакцинироваться от коронавируса могут все желающие. Об этом в начале заседания Киевсовета заявил лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко.

«В столице продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Министерство здравоохранения официально объявило о пятом этапе вакцинации. Теперь прививаться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого киевлянам нужно зарегистрироваться через сервис Helsi.me. Вакцины на выбор - CoronoVac/Sinovac Biotech или Spikevax/Moderna, которые предоставляет Минздрав Украины», - сказал Кличко.

Он отметил, что столица - первая в стране по темпам вакцинации и призвал киевлян делать прививки.

«Подчеркну, что Киев - первый по темпам вакцинации в Украине. Всего с начала прививочной кампании в столице сделали почти 653 тысяч прививок. Из них первую дозу вакцины получили 434,5 тысячи человек. Полностью иммунизированных - более 218,3 тысячи человек. Только за прошедшие сутки в Киеве сделали почти 21,3 тысячи прививок. И я призываю всех киевлян позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и сделать прививку от коронавируса. Потому что сегодня, как вы знаете, мир готовится к следующей волне пандемии, которую прогнозируют уже в начале осени», - отметил Виталий Кличко.

Лидер «УДАРа» добавил, что с сегодняшнего дня, с 22 июля, вакцинироваться можно в Центре вакцинации, работающем на базе МВЦ. А завтра, с 23 июля, - во всех пунктах прививок, которые развернуты на базе центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах столицы.

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