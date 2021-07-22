Мощный взрыв прогремел в городе Газа, есть жертвы

По предварительным данным, на рынке взорвался баллон с газом.

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Мощный взрыв прогремел в четверг, 22 июля, на одном из рынков в городе Газа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным с места происшествия, есть пострадавшие: один человек погиб, десять ранены.

На фото видны значительные разрушения.

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Фото: twitter.com/PalinfoAr

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— Meqdad (@Almeqdad) July 22, 2021

BREAKING: Explosion in Gaza — smoke seen rising from the area where it occurred. pic.twitter.com/Ukf5wBiv9K

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 22, 2021

Напомним, 16 июня Израиль впервые после майской эскалации нанес удары по сектору Газа. Тогда авиаудары по военным комплексам ХАМАС в Газе и городе Хан-Юнис были произведены в ответ на запуск шаров с зажигательным веществом в сторону Израиля. По данным экстренных служб, шары привели к 20 пожарам в населенных пунктах возле границы с Газой.

За 11 дней противостояния в мае погибли более 200 человек в Газе и 12 в Израиле. В конце концов мирной договоренности удалось достичь при посредничестве Египта, США и нескольких других стран.

По предварительным данным, на рынке взорвался баллон с газом.

На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

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