Мощный взрыв прогремел в городе Газа, есть жертвы

Напомним, 16 июня Израиль впервые после майской эскалации нанес удары по сектору Газа. Тогда авиаудары по военным комплексам ХАМАС в Газе и городе Хан-Юнис были произведены в ответ на запуск шаров с зажигательным веществом в сторону Израиля. По данным экстренных служб, шары привели к 20 пожарам в населенных пунктах возле границы с Газой.
За 11 дней противостояния в мае погибли более 200 человек в Газе и 12 в Израиле. В конце концов мирной договоренности удалось достичь при посредничестве Египта, США и нескольких других стран.
По предварительным данным, на рынке взорвался баллон с газом.
На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.