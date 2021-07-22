Вследствие непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро травмированы

В результате порывистого, местами шквального, ветра и интенсивного дождя в Украине 21 июля вследствие падения деревьев погибли два человека, семь человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, подтоплены 38 частных жилых домов и дворов, эвакуированы 18 человек. Откачано около 2 тыс. куб. м воды. Повреждены 100 крыш и повалены 90 деревьев. Поваленные деревья разрезаны и убраны.

Так, 21 июня в г. Дружковка и г. Константиновка Донецкой области в результате падения деревьев один человек погиб и 7 госпитализированы. В г. Дружковка., г Константиновка, г. Славянск, г. Мирноград, пгт Ямполь и с. Кондратовка Краматорского района повреждены 77 кровель (58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов). Распилены и убраны 33 поваленных дерева. Работы завершены. К работам привлекались 106 человек и 28 единиц техники ГСЧС.

21 июля в с. Мусиевка Миловского района Луганской области в результате падения конструкций крыши погиб человек. В г. Сватово повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы, в пгт. Троицкое повреждена крыша школы. На территории Сватовского и Северодонецкого районов подразделениями ГСЧС совместно с коммунальными службами распилены и убраны 57 поваленных деревьев.

В ночь на 22 июля в результате интенсивных осадков в виде дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 18 человек из подтопленных домов. Откачано около 2 тыс. м3 воды.

"Уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается. Работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 93 человека и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 22 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 99 населенных пунктов в восьми областях (Донецкая - 29, Одесская - 23, Кировоградская - 16, Черкасская - 14, Киевская - 5, Николаевская - 5, Днепропетровская - 4 и Луганская - 3). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.