В Одессе в результате мощного ливня затопило магазины и сорвало асфальт (обновлено)

Непогода повалила деревья, в некоторых районах нет света.

Фото: THE WEATHER LAB

В ночь на 22 июля в Одессе в результате сильной грозы затопило улицы, попадали деревья, в некоторых районах нет света.

По информации Гидрометцентра, в городе за час выпало 31 мм осадков, сообщает "Думская".

В реки превратились улицы Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, центральная аллея Аркадии.

Ряд районов города остались без электроснабжения.

Подтопило подъезды многоквартирных домов.

Фото: Думская

Отмечается, что самолеты, которые должны были приземлиться в Одессе, направились в другие аэропорты, в частности, борт LOT, который прибыл из Варшавы, вернулся, самолет Azur Air Ukraine полетел в Борисполь.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По информации синоптиков, сегодня Одесса останется во власти циклона. Ожидается штормовой ветер. Осадки закончатся в первой половине дня.

Обновление. В Аркадии затоплены магазины, уничтожен пляж и асфальт. Инфраструктуру большинства пляжных комплексов поврежден. У «Ассоль» образовался овраг, вода порвала асфальт и обнажила скалу, передает "Думская".

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

По данным ГСЧС на 7:00 22 июля, в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 18 человек из подтопленных домов. Откачано около 2 тыс. м3 воды.

"Уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается. Работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 93 человека и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.