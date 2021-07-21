В Киеве произошли столкновения на акции против застройки озера Вырлица
Во время акции ее участники попытались демонтировать часть ограждения. Им пытались помешать трое парней.
Около сотни активистов и местных жителей протестовали против планов застройщика засыпать столичное озеро Вырлица ради строительства ТРЦ.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия.
Акция состоялась накануне завтрашнего заседания КГГА, на котором, по информации активистов, местные депутаты планируют узаконить строительство.
Во время акции ее участники попытались демонтировать часть ограждения. Им пытались помешать трое молодых людей, которые применили перечный газ. После короткой схватки нападавшие скрылись с места происшествия через проспект Бажана. В результате беспорядков никто не пострадал.
Стоит отметить, что во время вчерашнего дождя в Киеве в этом месте было очень сильное подтопление проспекта Бажана, - вода заливала переход метро. Это связывают с действиями застройщика, - именно этот участок озера уже в значительной степени засыпан.