КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"

Если собственник не сделает это сам, ограждение демонтирует "Киевблагоустрий".

Киевская городская государственная администрация в среду, 21 июля, аннулировала контрольную карточку на проведение работ у здания учебно-методического центра "Цветы Украины" по адресу Сечевых Стрельцов, 49.

Об этом сообщил директор департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

"Это означает следующее. Первое: письма о необходимости возврата контрольной карточки сегодня же будут направлены владельцу. Второе: безотлагательно будет внесено предписание на установленное у здания ограждение с требованием его убрать. Третье: если собственник не уберет ограждение самостоятельно в течение трех дней, по поручению Департамента городского благоустройства его будет демонтировано силами коммунального предприятия "Киевблагоустрий", - написал Ткаченко в фейсбуке.

Здание на Сечевых Стрельцов является образцом модернистской архитектуры, оно было построено в 1980-х годах как магазин-оранжерею для коммунального предприятия "Цветы Украины". До недавнего времени там располагался супермаркет, но он съехал.

В начале лета 2021 года дом обнесли забором для реконструкции с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом, а 25 июня срезали многолетний виноград, что украшал здание. 12 июля начались работы по демонтажу фасада, но их удалось остановить из-за протестов общественных активистов.