KAZKA: Александра Зарицкая осуществила свою мечту и купила дом

Солистка группы KAZKA рассказала о том, что во время пандемии ей удалось осуществить свою мечту. Александра Зарицкая призналась, что купила дом и сделала в нем ремонт, а сейчас постепенно покупает мебель и все обустраивает.

Исполнительница рассказала, что очень любит окружать себя близкими и дорогими сердцу людьми. А потому вместе с ней в новом доме сейчас живет мама, которую она забрала из Харькова, и сестра.

"Да, сбылась моя мечта — я переехала в новый дом. Долго собирала на него, кроме того, мне помогла моя семья… В своем доме я отдыхаю, это то место, где я чувствую себя спокойно. Семья, свежий воздух, мои собаки — все это так прекрасно. В путешествия я обычно отправляюсь за новыми эмоциями, а дома расслабляюсь физически и духовно. Я долго искала такой дом, который бы отвечал моим запросам. Хотела, чтобы в нем было много места, с большим двором", — отметила солистка группы KAZKA.

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Напомним, солистка KAZKA вслед за MELOVIN сделала откровенное признание о своей ориентации.