В "Борисполе" задержали наркокурьера, который перевозил килограмм кокаина в желудке

Злоумышленники завозили кокаин в Украину с одной из стран Латинской Америки.

Служба безопасности Украины разоблачила наркотрафик через международный аэропорт "Борисполь". Злоумышленники завозили кокаин в Украину с одной из стран Латинской Америки. Для этого они выстроили разветвленную сеть наркокурьеров.

По предварительным данным, этот канал поставки наркотиков организовали участники международной преступной группировки, сообщает пресс-центр СБУ.

Один из них скрыл "товар" в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте. Всего в ходе следственных действий правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию кокаина общим весом 2 кг.

В рамках уголовного производства по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины задержанным иностранцам сообщено о подозрении.

Напомним, в июне Украина помогла Молдове задержать крупнейшую в истории страны партию героина.

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