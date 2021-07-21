Подозреваемого в пиратстве украинца арестовали на 48 суток

Это первый в истории Украины случай, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве.

Жителю Николаевской области, которому объявили подозрение по факту захвата судна в Индийском океане, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней.

Об этом сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, передает Укринформ.

"Только по ходатайству следователя СБУ Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней", - сказал он.

Напомним, СБУ задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса Украины, а именно: применении насилия, ограблении или других враждебных действий в отношении экипажа морского судна.

Это первый случай в истории Украины, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве.