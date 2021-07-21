На Львовщине 7-летнему мальчику взрывом петарды оторвало все пальцы на руке

Ребенка прооперировали.

На Львовщине 7-летнему мальчику взрывом петарды оторвало все пальцы на руке
Ілюстративне фото
Фото: Кузьма Джунь

Во вторник, 20 июля, в результате взрыва петарды 7-летнему мальчику из Зимной Воды, недалеко от Львова, оторвало все пальцы левой руки. Ночью 21 июля ребенка прооперировали.

Сейчас мальчик находится в ожоговом отделении 8-й городской клинической больницы Львова, сообщает ZAXID.NET.

"Мальчика госпитализировали в больницу во вторник вечером, и ночью мы его прооперировали. Во время взрыва ему оторвало три пальца и частично два. Пациента впереди ждет еще не одна операция", - рассказал заведующий ожоговым отделением больницы Василий Савчин.

Мама мальчика сообщила врачам, что услышала взрыв и забежала в комнату, где и увидела сына с окровавленной рукой. Она сразу вызвала медиков.

По данным издания, детей в комнате было двое. Они то ли разбирали, то ли просто играли пока неустановленным предметом, который внезапно взорвался. Второй мальчик, к счастью, не пострадал. Сейчас работники полиции выясняют, от взрыва какого именно предмета пострадал 7-летний мальчик.

Из собственных источников в полиции стало известно, что в руках мальчика взорвалась петарда.

Как сообщалось, в мае в школе в Одесской области 13-летнему ученику оторвало палец из-за взрыва петарды на уроке.

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