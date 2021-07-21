В Укргидрометцентре предупредили о возможных кислотных дождях после аварии на "Ровноазоте"

«И хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не "купаться"».

В Укргидрометцентре предупредили о возможных кислотных дождях после аварии на "Ровноазоте"
Фото: facebook.com/UkrHMC

В Укргидрометцентре жителям Ровенской области советуют избегать возможных кислотных дождей из-за аварии на заводе "Ровноазот".

Как отмечают синоптики, во вторник, 20 июля, в результате разгерметизации трубы в цехе производства азотной кислоты, в воздух поднялась огромная оранжевая туча окиси азота.

"По состоянию на 6:00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет. На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031-0,074 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 и оксида азота 0,029-0,048 мг/м3, при предельно допустимой концентрации - 0,4 мг/м3", - сообщают в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало и постепенно рассеивалось и оседало локально, а не распространялось на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в Ровенской области в прошедшие сутки.

Однако некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны. Поэтому в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди.

"И хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не «купаться», а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком", - посоветовали в Укргидрометцентре.

Как сообщалось, 20 июля в 16:57 на ЧАО "Ровноазот" произошла аварийная остановка, сработала автоматика агрегата цеха неконцентрированной азотной кислоты и произошла разгерметизация трубопровода. Состоялся разовый выброс небольшого количества нитрозных газов на территорию завода. Через 26 минут выброс газа персоналом объекта был прекращен. В результате происшествия приостановлена работа одного участка цеха азотной кислоты, а сам производственный процесс не останавливался.

В результате нештатной ситуации никто не пострадал.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, причиной аварии стала изношенность оборудования.

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