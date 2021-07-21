Во время гидравлических испытаний вновь прорвало трубу на мосту Патона в Киеве

Это третий подобный случай с начала июля.

В среду, 21 июля, около 12:30 во время гидравлических испытаний прорвало трубу на мосту Патона в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП «Киевтеплоэнерго» обнаружила и локализовала повреждение магистральной теплосети, построенной в 1962 году. Эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках", - говорится в сообщении.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

В КГГА напомнили, что ежегодные испытания теплосетей предусмотрены правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378. С их помощью выявляют "слабые" места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон.

"В прошлом году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам в межотопительный период теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет", - отмечают в администрации.

Напомним, что это третий подобный случай на мосту Патона с начала месяца. Первая авария произошла 2 июля. 11 июля там снова прорвало трубу во время гидравлических испытаний.

Еще одна похожая авария произошла на мосту Патона в марте 2020-го. Тогда прорвало теплотрассу на мосту. В сентябре 2018-го из-за прорыва трубопровода мост временно превратился в "водопад". Также трубу на мосту Патона прорывало в апреле того же года.

Мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с большими левобережными жилыми массивами.

Мост является аварийным и работает в ограниченном режиме.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенкаЭшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенка
Киев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метроКиев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метро
Адель показала новую фигуру и нового бойфрендаАдель показала новую фигуру и нового бойфренда
В Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбуВ Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбу
На химзаводе в Ровно произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислотыНа химзаводе в Ровно произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за месяц до начала учебного года вакцинировали менее трети педагогических работниковВ Киеве за месяц до начала учебного года вакцинировали менее трети педагогических работников
В Киеве женщина с игрушечным пистолетом ограбила отделение "Укрсиббанка" (обновлено)В Киеве женщина с игрушечным пистолетом ограбила отделение "Укрсиббанка" (обновлено)
В Киеве ограбили отделение "Укрсиббанка"В Киеве ограбили отделение "Укрсиббанка"
95% подтоплений после мощного ливня в Киеве ликвидировали95% подтоплений после мощного ливня в Киеве ликвидировали
Тина Кароль сменила несколько эпатажных нарядов во время концерта в КиевеТина Кароль сменила несколько эпатажных нарядов во время концерта в Киеве
В Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбуВ Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбу
"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта
DZIDZIO проводит время с Адой РоговцевойDZIDZIO проводит время с Адой Роговцевой
В Киеве появилась скульптура, посвященная гендерным стереотипамВ Киеве появилась скульптура, посвященная гендерным стереотипам
Кино даст концерт в КиевеКино даст концерт в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости