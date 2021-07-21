Во время гидравлических испытаний вновь прорвало трубу на мосту Патона в Киеве

Это третий подобный случай с начала июля.

В среду, 21 июля, около 12:30 во время гидравлических испытаний прорвало трубу на мосту Патона в Киеве .

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП «Киевтеплоэнерго» обнаружила и локализовала повреждение магистральной теплосети, построенной в 1962 году. Эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках", - говорится в сообщении.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

В КГГА напомнили, что ежегодные испытания теплосетей предусмотрены правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378. С их помощью выявляют "слабые" места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон.

"В прошлом году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам в межотопительный период теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет", - отмечают в администрации.

Напомним, что это третий подобный случай на мосту Патона с начала месяца. Первая авария произошла 2 июля. 11 июля там снова прорвало трубу во время гидравлических испытаний.

Еще одна похожая авария произошла на мосту Патона в марте 2020-го. Тогда прорвало теплотрассу на мосту. В сентябре 2018-го из-за прорыва трубопровода мост временно превратился в "водопад". Также трубу на мосту Патона прорывало в апреле того же года.

Мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева , которая соединяет центр города с большими левобережными жилыми массивами.

Мост является аварийным и работает в ограниченном режиме.