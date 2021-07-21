В Киеве за месяц до начала учебного года вакцинировали менее трети педагогических работников

Департамент образования надеется, что процесс ускорится после выхода людей из отпусков.

В Киеве за месяц до начала учебного года вакцинировали менее трети педагогических работников
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве за месяц до начала учебного года вакцинировали примерно 27% от общего количества работников учебных заведений.

Об этом сообщила заместитель директора департамента образования и науки Елена Батечко на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта.

"По состоянию на 20 число были провакцинированы 24,7 тыс. работников (это и педагогические работники, и вахтеры, уборщицы, другие работники), что составляет уже 35,3% от общего количества. За неделю у нас количество быстро увеличилось. Полностью завершили вакцинацию 19 тысяч работников, это 84% от тех, кто в первую очередь изъявил желание. Проводим разъяснительную работу для того, чтобы увеличить количество работников, которые вакцинировались", - сказала она.

Батечко надеется, что больше учителей будут прививаться после выхода из летних отпусков 10-15 августа.

"Заставить мы их не можем, можем только разъяснительной работой [убеждать]. Ждем от правительства соответствующих документов, если будут - тогда будем более радикально решать вопросы", - сказала чиновница.

Напомним, что работников образования в Украине вакцинируют препаратом Pfizer.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в мае говорил, что правительство прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей. Пока от учителей законодательно не требуют обязательно прививаться от COVID-19.

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