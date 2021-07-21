В Днепре произошел взрыв в нежилом помещении

Полицейские Днепра устанавливают обстоятельства взрыва в нежилом доме в Соборном районе города.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"21 июля около 7:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе. В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате взрыва нет.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ . Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на Житомирщине во время празднования Ивана Купала взорвались канистры с бензином. В больницу с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые принимали участие в праздновании. Им оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.