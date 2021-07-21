В ГСЧС не выявили угроз вследствие выброса на заводе "Ривнеазот"

"Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено".

В ГСЧС не выявили угроз вследствие выброса на заводе "Ривнеазот"
Фото: Скріншот відео

Опасности для людей и и окружающей среды в результате аварии на заводе "РивнеАзот" нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Ровенской ОГА, в настоящее время все показатели загрязнения атмосферного воздуха находятся в пределах нормы.

«Делались исследования в микрорайоне «Юбилейный» в нескольких точках. Показатели в 5-10 раз меньше максимально разовой концентрации предельно допустимых. Можно быть спокойными. Также провели исследование в жилой застройке села Городок, на въезде. Там показатели меньше в 5-7 раз. Ситуацию будем отслеживать и ночью, и утром, о результатах будет сообщено», - приводит пресс служба Ровенской ОГА слова главного санитарного врача Ровенщины Романа Сафонова.

Напомним, сегодня днем на заводе "Ривнеазот" произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты. Руководитель по коммуникациям "Group DF" Олег Арестархов, в которую входит "Ривнеазот", сообщил "Суспильному", что в результате аварии произошел выброс нитрозных газов.

Очевидцы и местные СМИ ранее сообщали, что над предприятием появилась рыжая туча.

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