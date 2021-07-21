В Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковида

13 пациентов умерли, выздоровели - 577.

В Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковида
Фото: terminovo.te.ua

За минувшие сутки, 20 июля, в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 37 детей и 18 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 508 человек, 13 пациентов умерли. Выздоровели 577 человек. Протестированы за сутки: методом ПЦР - 18 151 человек, методом ИФА - 9 082 человека, экспресс-тестами - 16 270 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 245 930 человек, выздоровели - 2 182 502. От осложнений заболевания умерли 52 769 человек. Всего было проведено 11 200 678 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, накануне Министерство здравоохранения объявило об открытии пятого этапа вакцинации от коронавируса. Записаться на прививку можно с помощью «Дії» и сервиса helsi.me.  

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав не исключает вероятности введения локдауна осенью, однако пока делает все, чтобы избежать усиления карантинных ограничений. Он призвал украинцев вакцинироваться.

Ранее о подготовке к третьей волне ковида также заявили киевские власти. "Учитывая ситуацию с заболеваемостью в мире и, в частности, в соседних странах, Киев уже принимает необходимые управленческие решения. Сейчас - период отпусков, и украинцы путешествуют как внутри страны, так и за границу. Конечно, во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности нового штамма вируса", - отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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