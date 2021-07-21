Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли Болдуин

Джастин Бибер породил слухи о беременности своей молодой жены, модели Хейли Болдуин. Поклонники гадают, правда ли, что у известной голливудской пары будет малыш.

Джастин Бибер намекнул на беременность жены-модели

Известный канадский исполнитель очень редко делает публикации в личном аккаунте в Инстаграм, а еще реже подписывает их. На удивление поклонников под черно-белым снимком, на котором Джастин Бибер запечатлен вместе со своей возлюбленной, он таки оставил пару слов, которые вызвали бешеный ажиотаж среди публики.

В кадре певец, который вместе с женой отдыхает в теплых краях, запечатлен в пляжных шортах, рубашке и кепке. Хейли сидит в раздельном купальнике и панаме.

"Мама и папа", — именно так подписал публикацию музыкант.

Джастин Бибер намекнул на беременность жены-модели

В то время как поклонники радостно поздравляют молодых, может и не стоит радоваться раньше времени. Особенно озадачил публику комментарий подруги Биберов, модели Джиджи Хадид: "Мне кажется, ты должен изменить эту подпись на "мама и папа собаки" пока никто не перекрутил твои слова". Видимо, новости о беременности модели все же ложные.

Да и сама Хейли то и делает, что публикует соблазнительные фотоснимки, на которых щеголяет своим безупречно плоским животом.

Напомним, Елена Кравец показала, как отметила 5-летие двойняшек Кати и Вани.


Анастасия Березовская, Тудей

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