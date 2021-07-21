Тина Кароль поменялась в лице после неудобного вопроса Кати Осадчей

Тина Кароль произвела фурор после выхода клипа на песню "Красиво". Поклонники были восхищены "новой" певицей, а хейтерам нашлось, за что ее раскритиковать. Однако больше всего артистку ранил вопрос ведущей программы "Светская жизнь".

Вскоре после выхода музыкального видео "Красиво" стали говорить о том, что Тина Кароль сплагиатила скандальную исполнительницу MARUV. И правда некоторые движения в клипе очень напоминают танец, который ранее исполняла ее коллега по сцене.

После вопроса о том, вдохновлялась ли Кароль танцем певицы для своего нового клипа, артистка аж поменялась в лице. Она явно не ожидала такого вопроса и даже немного растерялась.

"Почему? – недоуменно отметила Тина после сравнения с MARUV. – Она прекрасна. Возможно, так показалось, потому что там колготки, боди, бла бла бла. Кстати, сегодня это и попа будет на сцене", — попыталась перевести разговор исполнительница.

Также Катя Осадчая вспомнила про питона, которого использовала Тина Кароль для своего выступления на Atlas Weekend, поинтересовавшись, не боится ли она травли зоозащитников. Артистка призналась, что прошла со змеей и "огонь и воду", множество репетиций, вновь увильнув от прямого ответа.