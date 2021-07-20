В Черновцах мужчина выпал из окна восьмого этажа на спутниковую антенну этажом ниже

Мужчина рассказал, что выпивал, а потом во время конфликта с женщиной выпал из окна.

В Черновцах мужчина выпал из окна восьмого этажа. Ему удалось зацепиться за спутниковую антенну этажом ниже, где его увидела соседка.

О курьезном случае, который едва не закончился трагически, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Вызов вчера, около 2 часов ночи, поступил экипажу роты ТОР. Заявитель с удивлением сообщила, что на ее антенне на 7 этаже сидит незнакомец. Прибыв на место, инспекторы помогли мужчине безопасно перелезть в квартиру. Незваный гость рассказал, что выпивал, а потом во время конфликта с сожительницей выпал из окна. К счастью, приземлился на антенну соседки", - рассказали в полиции.

Мужчине помогли залезть в квартиру соседки и передали медикам.

Напомним, в 2019 году пожилая женщина в Одессе выпала из окна девятого этажа и чудом выжила, зацепившись при падении за балкон на шестом этаже.

В 2018 году в Черноморске 79-летняя пенсионерка выпала с шестого этажа, но смогла зацепиться за телевизионную антенну.