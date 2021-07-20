В Киеве женщина с игрушечным пистолетом ограбила отделение "Укрсиббанка" (обновлено)
Женщина бросила "коктейль Молотова" и, угрожая оружием, забрала деньги у кассиров.
В Киеве ограбили отделение "Укрсиббанка" на Оболони.
По сообщению "Киев Оперативный", ЧП произошло на улице Автозаводской, 99.
Столичная полиция сообщила о задержании женщины за вооруженное разбойное нападение на банк.
"Правонарушительница зашла в помещение и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после под угрозой пистолетом потребовала деньги. Работники банка выполнили ее требование, но на выходе из здания ее ждали сотрудники полиции. Начато уголовное производство", - сказано в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Обновление. Женщина пыталась ограбить отделение одного из банков у площади Шевченко с помощью игрушечного пистолета, которым угрожала работникам, и к тому же взяла заложницу, сообщает ТСН.
"Женщина в медицинской маске забежала в банк и бросила в сторону двери зажигательную смесь, от которой занялись дверь. Она угрожала присутствующим пистолетом и требовала 15 тысяч гривен. Свидетели сумели затаиться и вызвать копов. На пожар отреагировали и спасатели, и в помещение начали съезжаться машины патрульных и ДСНС". - говорится в сообщении.
Нападающая увидела присутствие полиции, схватила одну из свидетелей, приставила к ней пистолет и начала выходить из здания. Когда же начались переговоры, женщина начала стрелять в лестницу. Тогда копы увидели, что пистолет стреляет ненастоящими патронами, и начали задержание.
На подозреваемого надели наручники, сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и то, что заставило пожилую женщину к такому шагу.
Напомним, в конце ноября 2019-го из киевского отделения "Ощадбанка" украли около 250 тыс. гривен.