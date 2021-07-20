В Киеве женщина с игрушечным пистолетом ограбила отделение "Укрсиббанка" (обновлено)

В Киеве ограбили отделение "Укрсиббанка" на Оболони.

По сообщению " Киев Оперативный", ЧП произошло на улице Автозаводской, 99.

Столичная полиция сообщила о задержании женщины за вооруженное разбойное нападение на банк.

"Правонарушительница зашла в помещение и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после под угрозой пистолетом потребовала деньги. Работники банка выполнили ее требование, но на выходе из здания ее ждали сотрудники полиции. Начато уголовное производство", - сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Обновление. Женщина пыталась ограбить отделение одного из банков у площади Шевченко с помощью игрушечного пистолета, которым угрожала работникам, и к тому же взяла заложницу, сообщает ТСН.

"Женщина в медицинской маске забежала в банк и бросила в сторону двери зажигательную смесь, от которой занялись дверь. Она угрожала присутствующим пистолетом и требовала 15 тысяч гривен. Свидетели сумели затаиться и вызвать копов. На пожар отреагировали и спасатели, и в помещение начали съезжаться машины патрульных и ДСНС". - говорится в сообщении.

Нападающая увидела присутствие полиции, схватила одну из свидетелей, приставила к ней пистолет и начала выходить из здания. Когда же начались переговоры, женщина начала стрелять в лестницу. Тогда копы увидели, что пистолет стреляет ненастоящими патронами, и начали задержание.

На подозреваемого надели наручники, сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и то, что заставило пожилую женщину к такому шагу.

Напомним, в конце ноября 2019-го из киевского отделения "Ощадбанка" украли около 250 тыс. гривен.