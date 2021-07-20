В Киеве ограбили отделение "Укрсиббанка" на Оболони.

По сообщению " Киев Оперативный", ЧП произошло на улице Автозаводской, 99.

Столичная полиция сообщила о задержании женщины за вооруженное разбойное нападение на банк.

"Правонарушительница зашла в помещение и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после под угрозой пистолетом потребовала деньги. Работники банка выполнили ее требование, но на выходе из здания ее ждали сотрудники полиции. Начато уголовное производство", - сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.