В результате обрушения дома в центре Львова погиб 17-летний парень

Погибшим под завалами на ул. Русской в центре Львова оказался 17-летний житель Стрыйского района.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Как установили правоохранители, обвал произошел в одноэтажном здании, в котором проводилась реконструкция. Вследствие работ обрушилось перекрытие с крышей и стена, информирует пресс-служба областной полиции.

"Тело несовершеннолетнего направлено на экспертизу. По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Погибший - житель с. Повергов (Николаевская ТО) Стрыйского района, 2003 года рождения.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Дом XVII в. на ул. Русской, 8 - каменница Филиповичей - является памятником архитектуры национального значения. Это жилой дом, он состоит из основного здания и флигеля, в котором произошла трагедия. Как пояснил ZAXID.NET глава Галицкой районной администрации Андрей Зозуля, всего дом имеет 4 этажа, а флигель (дополнительная пристройка, примыкавшая к дому) - один жилой этаж и чердак, выход на который имели владельцы квартир на первом этаже. Собственно, работы проводили на чердаке, где обрушилась стена и крыша.

Поскольку дом имеет статус памятника архитектуры, кардинальных самовольных перестроек там делать нельзя. Есть соответствующая процедура: проект, согласование, экспертиза, получение разрешения. По информации горсовета, владельцы жилья не получали таких разрешений.

"Они проводили ремонт в пределах своего дома, который имели в частной собственности. Но с ремонтных работ они перешли на реконструкцию. Работы проводили изнутри, увидеть что-то было сложно, потому что это было в том пространстве, к которому доступ имели только они. Внутренним двором никто из жителей не пользовался, он был закрыт", - рассказал Андрей Зозуля.

По его словам, квартиры на первом этаже объединены, там фактически два владельца. В доме давно никто не жил.

По неофициальной информации, у погибшего и владельца одинаковая фамилия, поэтому вероятно, что они родственники. Вчера сообщалось, что это родной брат владельца, но пока официально эту информацию никто не подтверждает.

Напомним, на ул. Русской, 8 в центре Львова произошел обвал тыльной стены размером 7х3 м чердака жилого дома. Погиб человек, который работал на чердаке с помощью перфоратора. Под завалами рядом с телом нашли инструмент, которым погибший мужчина работал. Угрозы дальнейшего разрушения жилого дома нет.