Жителя Луцка задержали по подозрению в убийстве жены и дочери

Фото: vl.npu.gov.ua

Национальная полиция утром во вторник задержала 62-летнего жителя Луцка по подозрению в убийстве 56-летней жены и 22-летней дочери.

Об этом сообщается на сайте местного облуправления полиции.

Сообщение об убийстве поступило от соседки семьи в 7:15.

Обстоятельства преступления устанавливаются в рамках производства по п.1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан, ему объявят подозрение и выберут меру пресечения.

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

Напомним, что накануне в Днепре задержали мужчину, который поссорился с шумной компанией из-за шума под окнами.