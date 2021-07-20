Новостей.COM ⇒
2021-07-20
Жителя Луцка задержали по подозрению в убийстве жены и дочери
Подозреваемому - 62 года.
Фото: vl.npu.gov.ua
Национальная полиция утром во вторник задержала 62-летнего жителя Луцка по подозрению в убийстве 56-летней жены и 22-летней дочери.
Об этом сообщается на сайте местного облуправления полиции.
Сообщение об убийстве поступило от соседки семьи в 7:15.
Обстоятельства преступления устанавливаются в рамках производства по п.1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан, ему объявят подозрение и выберут меру пресечения.
Фото: vl.npu.gov.ua
Фото: vl.npu.gov.ua
Напомним, что накануне в Днепре задержали мужчину, который поссорился с шумной компанией из-за шума под окнами.