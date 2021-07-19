За сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровели

Пятеро пациентов умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровели
Фото: terminovo.te.ua

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 11 детей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 307 человек. Пятеро пациентов умерли. Выздоровели - 187 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 9 587 человек, методом ИФА - 1 613 человек, экспресс-тестами - 5 770 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 244 677 человек; выздоровели - 2 181 385. От осложнений заболевания умерли 52 731 человек.

Всего было проведено 11 161 068 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, по данным СНБО, 38-40% украинцев уже имеют иммунитет против ковида. Часть получила его после перенесения заболевания, а другие - после прививки. Однако из-за угрозы распространения новых штаммов будут введены новые ограничения. В частности, Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из стран, где распространился "индийский" штамм. Какие именно это будут меры - объявит Министерство здравоохранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина МеладзеАнастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе
Эшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенкаЭшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенка
Подопечная Святослава Вакарчука ответила на слухи о романе с певцомПодопечная Святослава Вакарчука ответила на слухи о романе с певцом
"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта
Элина Свитолина показала первые свадебные фото с французским теннисистомЭлина Свитолина показала первые свадебные фото с французским теннисистом
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине в целом проведено 4 061 475 прививок от ковидаВ Украине в целом проведено 4 061 475 прививок от ковида
В Украине зафиксировано 299 новых случаев коронавирусаВ Украине зафиксировано 299 новых случаев коронавируса
С начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививокС начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививок
В Украине до сих пор обесточены 60 населенных пунктовВ Украине до сих пор обесточены 60 населенных пунктов
Киев начал готовиться к третьей волне ковида после сезона отпусков, - КГГАКиев начал готовиться к третьей волне ковида после сезона отпусков, - КГГА
Минздрав сообщил о новом рекорде привитых за суткиМинздрав сообщил о новом рекорде привитых за сутки
В Украине начался прием электронных заявлений в вузыВ Украине начался прием электронных заявлений в вузы
За сутки в Украине зафиксировали 623 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 623 новых случая ковида
В Украине за сутки 547 человек заболели ковидом, были вакцинированы более 101 тыс. человекВ Украине за сутки 547 человек заболели ковидом, были вакцинированы более 101 тыс. человек
Ученые раскритиковали проведение Atlas Weekend из-за угрозы вспышки ковидаУченые раскритиковали проведение Atlas Weekend из-за угрозы вспышки ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости