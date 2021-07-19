За сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровели

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 11 детей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 307 человек. Пятеро пациентов умерли. Выздоровели - 187 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 9 587 человек, методом ИФА - 1 613 человек, экспресс-тестами - 5 770 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 244 677 человек; выздоровели - 2 181 385. От осложнений заболевания умерли 52 731 человек.

Всего было проведено 11 161 068 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, по данным СНБО, 38-40% украинцев уже имеют иммунитет против ковида. Часть получила его после перенесения заболевания, а другие - после прививки. Однако из-за угрозы распространения новых штаммов будут введены новые ограничения. В частности, Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из стран, где распространился "индийский" штамм. Какие именно это будут меры - объявит Министерство здравоохранения.