На юге Польши из-за сильных ливней река вышла из берегов и затопила трассу

Информации о пострадавших нет.

На юге Польши из-за сильных ливней река вышла из берегов и затопила трассу
На півдні Польщі річка вийшла з берегів і затопила трасу
Фото: twitter.com/SOB_pl/status

На юге Польши в течение выходных были сильные дожди, в результате затопило дороги и из-за сильного ветра сорвало крыши домов и повредило линии электропередачи.

Об этом сообщает RMF24.

Только за последние сутки спасатели более 1,5 тыс. раз выезжали ликвидировать последствия непогоды, при этом более половины из них касались Малопольского воеводства.

Самая сложная ситуация наблюдается в населенном пункте Глогочув, где в результате сильных осадков из берегов вышла местная река Глогочувка. Вода затопила многие дома и дорогу национального значения №7, что ведет в курортный город Закопане.

Tak wygl?da Nowy S?cz po opadni?ciu wody. Fot. Sylwia Rolka - opublikowano za zgod? autorki. #burze pic.twitter.com/aNiJiDhFhA

— Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 18, 2021

С домов частично эвакуировали местных жителей.

Отмечается, что подтопление домов и дорог местного значения произошли и в других регионах Подкарпатского воеводства, граничащих с Украиной.

В воскресенье в Малопольское воеводство прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а сегодня с его участием в Кракове состоялось заседание кризисного штаба в деле ликвидации последствий непогоды. Информации о пострадавших нет.

Stra?acy i s?u?by drogowe chc? jak najszybciej przywr?ci? ruch ma ulicy Barskiej w Nowym S?czu. Podczas ulewy wyla? pobliski potok, a droga zamienia?a si? w rw?ca rzek?. Zalanych zosta?o kilkadziesi?t budynk?w @RadioKrakow pic.twitter.com/wgxwrcQ9Tj

— Bartosz Niemiec (@bartosz_niemiec) July 18, 2021

Напомним, сегодня в Киев после жары пришёл сильный ливень с грозой. Из-за значительных осадков во многих местах возникли подтопления, а две станции метро даже пришлось закрыть из-за попадания воды.

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