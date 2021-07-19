Адель показала новую фигуру и нового бойфренда

Адель впервые за очень долгое время появилась на публике. После того как артистка в апреле 2019 года объявила о разводе с мужем она исчезла из поля зрения. Все свободное время исполнительница посвятила своему сыну, а также заботе о себе.

На днях британская певица вышла в свет. Она появилась на финальном матче NBA в компании очаровательного мужчины.

Адель похвасталась своей заметно постройневшей фигурой. Более чем за год артистка похудела на 50 килограммов. Для редкого публичного выхода она выбрала красочный плащ с мраморным принтом от Vivienne Westwood, черные джеггисы и кофту, босоножки от Gianvito Rossi и небольшую сумочку. Волосы певица оставила распущенными, а также сделала макияж с акцентом на глазах.

По информации ИноСМИ, спутником Адель является Рич Пол – агент известного баскетболиста Леброна Джеймса. Несмотря на то, что на публике парочка не проявляла друг к другу знаки внимания, инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст подтвердил, что певица встречается с Ричи.

"Рич Пол привел свою девушку на игру, они сидели неподалеку от Леброна. И это Адель. Это их первое появление на публике", — рассказал источник.

Напомним, Адель в леггинсах показала результат своего эффектного похудения.