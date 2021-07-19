Киев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метро

Локальные подтопления наблюдаются по всему городу.

Киев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метро
Фото: Соцмережі

В Киев после длительной жары пришел сильный ливень с грозой. Из-за значительных осадков во многих местах возникли подтопления, а одну из станций метро даже пришлось закрыть из-за попадания воды.

На проспекте Победы возле "Берестейской" образовалось озеро, вода попала в подземный переход, а оттуда - в метро.

Станцию пришлось закрыть на вход и выход

По прогнозам Украинского гидрометцентра, грозы со шквалами до 15-20 м/с в столице могут продолжаться до вечера.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то старайтесь держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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