Киев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метро

Локальные подтопления наблюдаются по всему городу.

В Киев после длительной жары пришел сильный ливень с грозой. Из-за значительных осадков во многих местах возникли подтопления, а одну из станций метро даже пришлось закрыть из-за попадания воды.

На проспекте Победы возле "Берестейской" образовалось озеро, вода попала в подземный переход, а оттуда - в метро.

Станцию пришлось закрыть на вход и выход

По прогнозам Украинского гидрометцентра, грозы со шквалами до 15-20 м/с в столице могут продолжаться до вечера.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то старайтесь держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.