Тина Кароль сменила несколько эпатажных нарядов во время концерта в Киеве

Тина Кароль презентовала свой новый альбом под названием "Красиво" и исполнила вечные хиты на концерте в Киеве. К выступлению звезда подготовилась основательно, подобрав ошеломительные наряды.

Тина Кароль сменила 4 ярких наряда на концерте в Киеве

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз известная украинская певица поделилась кадрами с концерта. Тина Кароль за выступление сменила не менее четырех эпатажных нарядов, которые запомнились публике.

Самым ярким стало прозрачное платье, украшенное стразами от грузинского модельера Давида Кома. Под него звезда надела черное боди.

Тина Кароль сменила 4 ярких наряда на концерте в Киеве

Тина Кароль примерила брючный костюм в полоску из недавнего клипа, который дополнила неординарным корсетом, созданным из старых кроссовок от дизайнера Сьерра Бойда.

Тина Кароль сменила 4 ярких наряда на концерте в Киеве

На публику не менее произвело впечатление пышное платье с рукавами-буфами и акцентом на талии из необычного светящегося материала от украинского бренда Татьяны Могилы.

Тина Кароль сменила 4 ярких наряда на концерте в Киеве

Также певица появилась в белом комбинезоне из одного из своих недавних клипов, созданном украинским брендом Анны Осмехиной.

Тина Кароль сменила 4 ярких наряда на концерте в Киеве

Напомним, Тина Кароль в этом году впервые выступила на Atlas Weekend. Артистка рассказала о страшном опыте. Певица едва не задохнулась во время номера.


Анастасия Березовская, Тудей

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