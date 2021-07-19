В Днепре возле подъезда зарезали мужчину, который сделал замечание шумной компании

В Днепре правоохранители разыскивают лиц, убивших 36-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Выяснилось, что мужчина сделал замечание неизвестным, которые громко вели себя возле его дома по ул. Саранской. В результате мужчина получил три ножевых ранения и скончался до приезда скорой помощи и полиции.

Сообщение о преступлении поступило в отделение полиции №1 Днепровского райуправления сегодня, 19 июля, около 6 утра от жены погибшего.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются розыскные меры для задержания неизвестных, которые причастны к нападению. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией по данному факту, обратиться на линию 102.

Напомним, в Кривом Роге полиция разыскивает 21-летнего пациента психиатрической больницы, который нанес медбрату смертельные удары по голове, а после этого - сбежал.