Фильм Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил специальный приз Каннского кинофестиваля

Украинская лента разделила награду с фильмом индийского режиссера Пайяла Кападиа.

Фильм Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил специальный приз Каннского кинофестиваля
Сергій Лозниця із премією "Золоте око"
Фото: facebook.com/babynyar.memorial

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил награду на Каннском кинофестивале - специальный приз жюри премии "Золотой глаз".

Об этом сообщается на странице мемориального центра в фейсбуке.

"Золотой глаз" - это награда для документальных фильмов. С 2015 года она присуждается за лучший документальный фильм, который участвует в одной из секций фестиваля.

Награда имеет и финансовую составляющую - 5000 евро.

"Я благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. Я благодарю уважаемых членов жюри за поддержку и высокую оценку нашей работы. Я благодарю Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» за возможность сделать этот фильм. Я благодарю мою замечательную команду. Надеюсь, что эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. Но, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события . Большое спасибо!", - отметил режиссер.

Это уже седьмой фильм Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля. Игровые фильмы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Нежная" (2017) принимали участие в главном конкурсе фестиваля. Фильму "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражение" (2014) были представлены в программе "Специальный показ".

Саму же награду "Золотой глаз" получил фильм индийского режиссера Пайяла Кападиа "Ночь в незнании". В фильме речь идет о студентке университета в Индии, которая пишет письма своему любимому. С помощью этих писем мы видим кардинальные изменения, происходящие с ней - реальность сочетается с вымыслом, мечтами, воспоминаниями, фантазиями и тревогами.

Напомним, в июне фильм Сергея Лозницы о похоронах Сталина попал в список лучших фильмов года по версии The Guardian.

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