Фильм Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил специальный приз Каннского кинофестиваля

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил награду на Каннском кинофестивале - специальный приз жюри премии "Золотой глаз".

Об этом сообщается на странице мемориального центра в фейсбуке.

"Золотой глаз" - это награда для документальных фильмов. С 2015 года она присуждается за лучший документальный фильм, который участвует в одной из секций фестиваля.

Награда имеет и финансовую составляющую - 5000 евро.

"Я благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. Я благодарю уважаемых членов жюри за поддержку и высокую оценку нашей работы. Я благодарю Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» за возможность сделать этот фильм. Я благодарю мою замечательную команду. Надеюсь, что эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. Но, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события . Большое спасибо!", - отметил режиссер.

Это уже седьмой фильм Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля. Игровые фильмы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Нежная" (2017) принимали участие в главном конкурсе фестиваля. Фильму "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражение" (2014) были представлены в программе "Специальный показ".

Саму же награду "Золотой глаз" получил фильм индийского режиссера Пайяла Кападиа "Ночь в незнании". В фильме речь идет о студентке университета в Индии, которая пишет письма своему любимому. С помощью этих писем мы видим кардинальные изменения, происходящие с ней - реальность сочетается с вымыслом, мечтами, воспоминаниями, фантазиями и тревогами.

Напомним, в июне фильм Сергея Лозницы о похоронах Сталина попал в список лучших фильмов года по версии The Guardian.