В Кривом Роге пациент психбольницы убил медбрата и сбежал

За убийство 54-летнего мужчины в Кривом Роге полиция разыскивает 21-летнего пациента психиатрической больницы, который нанес медбрату смертельные удары по голове, после чего убежал.

Об этом сообщила пресс-служба районного управления Нацполиции.

"18 июля около 7:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что 21-летний пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Правоохранители принимают оперативные меры по установлению места нахождения и задержания нападающего.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в мае прошлого года Министерство здравоохранения заявило, что до конца года примет антикризисные меры для финансирования психиатрических больниц на уровне прошлого года.