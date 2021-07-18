В Кривом Роге пациент психбольницы убил медбрата и сбежал

Мужчину разыскивает полиция.

В Кривом Роге пациент психбольницы убил медбрата и сбежал
Архівне фото
Фото: bigpicture.ru

За убийство 54-летнего мужчины в Кривом Роге полиция разыскивает 21-летнего пациента психиатрической больницы, который нанес медбрату смертельные удары по голове, после чего убежал.

Об этом сообщила пресс-служба районного управления Нацполиции.

"18 июля около 7:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что 21-летний пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Правоохранители принимают оперативные меры по установлению места нахождения и задержания нападающего.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в мае прошлого года Министерство здравоохранения заявило, что до конца года примет антикризисные меры для финансирования психиатрических больниц на уровне прошлого года.

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