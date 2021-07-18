Из-за разрушительного наводнения в Западной Европе погибло 180 человек, непогода несет хаос в других регионах

Фото: ЕРА/UPG

Жители Германии и Бельгии, наиболее пострадавших от разрушительного наводнения на Западе Европы, пытаются ликвидировать его последствия, в то время как уровень воды спадает.

Об этом пишет bbc.com.

Постепенно масштабы разрушения становятся понятными, но команды спасателей продолжают искать жертв.

По меньшей мере от наводнения погибли 180 человек, но многих до сих пор не могут найти, поэтому количество жертв может возрасти.

В то же время ливни и наводнения и в дальнейшем вызывают хаос в некоторых регионах Европы.

В австрийском регионе Зальцбург улицы одного из городов полностью оказались под водой. А венские пожарные говорят, что за один час вечером субботы на столицу Австрии вылилось столько дождя, сколько не было за предыдущие семь недель.

Между тем, в Германии непогода переместилась на юг, в регион Верхняя Бавария, где сильные дожди размывают фундаменты зданий и дороги.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

В Западной Германии, как утверждают представители власти, сохраняется угроза прорыва плотины Штайнбахталь. Жителей окрестных населенных пунктов эвакуировали.

В масштабном наводнении, которое также поразило Швейцарию, Люксембург и Нидерланды, виноваты изменения климата, говорят лидеры европейских стран.

Эксперты считают, что из-за глобального потепления мощные разрушительные ливни становятся более вероятными. С тех пор, как началась индустриальная эпоха, мир уже потеплел на 1,2 градуса по Цельсию.

По последним данным, в Германии во время наводнения погибли 156 человек, среди них четверо пожарных. По сообщениям на пике наводнения, тысячи пропали без вести, однако с тех пор многих удалось найти. Спасатели на земле Северный Рейн-Вестфалия начали освобождать дороги от утонувших авто.

В машинах, которые еще остаются под водой, спасатели проверяют, не остались ли там тела погибших.

В курортном городке Бад Ноенар жители решили самостоятельно начать вычищать улицы от ила, грязи и мусора. Однако эта задача слишком масштабная, ведь много жилья, офисов и магазинов в городе просто смыло водой, а свет и газ до сих пор отключены из-за разрушенных коммуникаций. "Все разрушено, просто не узнаешь местность", - рассказывает владелец винного магазина Михаэль Ланг.

Пекарь Грегор Деген рассказал, что собрал группу местных жителей, чтобы начать вычищать ил и кучи остатков от разрушений.

Канцлер Ангела Меркель должна посетить городок Шульд, разрушения в котором, как описал один из его жителей, "как после войны".

В Бельгии в четырех из 10 регионов справиться с последствиями наводнения помогает армия.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Бельгийский премьер Александр де Кроо объявило 20 июля национальный днем траура. Он заявил, что наводнение, которое унесло жизни 27 бельгийцев, является "самым катастрофическим в истории страны".

В Льеже, жителей которого эвакуировали во время наводнения, работают спасатели из Франции, Италии и Австрии.

В Нидерландах тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в регионе Лимбург, где вода сносила здания и плотины.

В Швейцарии озера и реки также переполнены после сильных дождей. В пятницу в столице страны Берне река просто вышла из берегов. Озеро в Люцерне затапливает город, а в Базеле жителям посоветовали держаться подальше от Рейна.

Напомним, на Западе Европы прошли мощные ливни. В Германии реки вышли из берегов и затопили города и поселки в регионах Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В Ерфштадте под Кельном обвалились дома.

Больше всего от наводнений пострадали две западные немецкие федеральные земли - Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Ливень также вызвал серьезные нарушения в работе общественного транспорта, особенно железнодорожного. Непогода затронула и Бельгию, и Нидерланды.