В Дрогобыче снова разрушился дом, из-за обрушения которого два года назад погибли 8 человек

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В г. Дрогобыче Львовской области частично разрушился выселенный жилой дом по ул. Грушевского, 101.

Об этом сообщили в МВД.

"Сегодня в ГСЧС поступила информация, что в г. Дрогобыче, по ул. Грушевского, 101 в четырехэтажном жилом доме, который в настоящее время выселен, произошло разрушение левой части второго подъезда", - говорится в сообщении.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлечено 7 человек и 1 единица техники.

Фото: МВД

Напомним, 28 августа 2019 года в этом жилом доме была разрушена правая часть второго подъезда с первого по четвертый этаж.

В результате обрушения погибли восемь человек.

Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Причиной обрушения дома.стало разрушение средней несущей стены подвала.

В июле полиция сообщила о завершении досудебного расследования в деле об обвале здания. Подозреваемым - 58-летнему мужчине и 61-летней женщине - жителям города Дрогобыча (работники коммунального предприятия) грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без него.

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