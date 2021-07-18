В Украине в целом проведено 4 061 475 прививок от ковида

С начала прививочной кампании в нашей стране привито 2 638 941 человека.

За субботу, 17 июля, в Украине от коронавируса вакцинировано 50 435 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Одну дозу получили 34 079 человек, полностью иммунизированы - 16 356 человека.

В течение суток работали 179 мобильных бригад, 354 пункта прививки и 229 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в нашей стране привито 2 638 941 человек, из них получили 1 дозу - 2 638 939 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 422 536 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 4 061 475 прививок.

Напомним, 18 июля Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз антиковидной вакцины производства американской компании Moderna. Эта партия вакцины предоставляется правительством США через глобальный фонд COVAX.

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