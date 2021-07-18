На Буковине полицейские разыскивают двух без вести пропавших киевлян

Последний раз они выходили на связь 16 июля.

В Черновицкой области полицейские разыскивают двух без вести пропавших киевлян.

Об этом сообщили в областном отделе полиции.

13 июля 42-летний Дмитрий Кочмар со своим 38-летним братом Павлом уехали из дома в направлении горы Памир Вижницкого района и теперь их место пребывания неизвестно.

Об исчезновении мужчин сообщила жена Дмитрия.

Последний раз разыскиваемые выходили на связь 16 июля.

По предварительной информации правоохранителей, мужчины могли направиться на гору Дуконя Верховинского района Ивано-Франковской области.

"Поиски без вести пропавших до сих пор продолжаются. Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении разыскиваемых, обращаться по спецлинии 102", - говорится в сообщении.

Напомним, первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова, который исчез утром 1 июня, объявили в розыск.

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