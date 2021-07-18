Сегодня - один из главных иудейских дней поста

Украинцы иудейского вероисповедания в трауре из-за Дня Разрушения Храма.

Сегодня - один из главных иудейских дней поста

Украинцы иудейского вероисповедания в воскресенье, 18 июля, в трауре из-за Дня Разрушения Храма.

Об этом сообщила Еврейская община Киева.

По еврейскому календарю сегодня - девятое Ава, и это один из главных иудейских дней поста.

В этот день в разные времена был разрушен Иерусалимский Храм - сначала вавилонским царем Навуходоносором, а затем второй храм - уже римской империей.

Также девятого Ава в разные периоды истории евреев изгоняли из Британии, из Испании, в этот день было много погромов в Европе.

По традиции сегодня евреям нельзя есть, пить и даже здороваться, радоваться, слушать музыку и изучать Тору. Во время Иудейского поста они 25 часов не могут есть и пить при условии, если это не угрожает жизни и здоровью. Сидят только на низких стульях (не выше 30 сантиметров), или на земле.

Иерусалимский храм - главный центр еврейской религиозной жизни, располагался на месте современной Храмовой горы.

Еврейская община Киева также постится.

"Это трудно - не есть и не пить 25 часов. Особенно в такую жару. Но это как вызов самому себе: "Смогу ли я?". Когда я служил в армии Израиля, приходилось и не только поститься, но и бегать. И с божьей помощью смог. Но конечно, поскольку человеческая жизнь и здоровье являются высшей ценностью - призываю относиться к самочувствию ответственно, не выходить на улицу в жаркую погоду, если держите пост. Пожилые люди, беременные женщины и люди, которые должны принимать лекарства, могут не соблюдать пост, а иногда по традиции им даже запрещается поститься, чтобы не навредить себе", - отметил главный раввин Киева, рав Йонатан Бениамин Маркович.

Верующие говорят, что это один из самых сложных постов и даже если кто-то не готов к сухому посту - пытаются сделать что-то, чтобы почувствовать особую важность дня.

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