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2021-07-18
Из-за падения деревьев на Киевщине погибли два человека
Еще один человек госпитализирован.
Фото: news.err.ee
Из-за падения деревьев в Киевской области погибло два человека.
Об этом говорится в справке ГСЧС.
Из-за дождя и порывов ветра деревья упали в с. Гавриловка и с. Сухолучье Вышгородского района.
Еще один человек госпитализирован.
"Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС ", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2019 году в Печерском районе Киева на женщину упало дерево.