Из-за падения деревьев на Киевщине погибли два человека

Еще один человек госпитализирован.

Из-за падения деревьев на Киевщине погибли два человека
Фото: news.err.ee

Из-за падения деревьев в Киевской области погибло два человека.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Из-за дождя и порывов ветра деревья упали в с. Гавриловка и с. Сухолучье Вышгородского района.

Еще один человек госпитализирован.

"Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС ", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году в Печерском районе Киева на женщину упало дерево.

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