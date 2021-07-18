Из-за падения деревьев на Киевщине погибли два человека

Еще один человек госпитализирован.

Из-за падения деревьев в Киевской области погибло два человека.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Из-за дождя и порывов ветра деревья упали в с. Гавриловка и с. Сухолучье Вышгородского района.

Еще один человек госпитализирован.

"Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС ", - говорится в сообщении.