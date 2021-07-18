Элина Свитолина показала первые свадебные фото с французским теннисистом

Украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля вышла замуж за своего коллегу - француза Гаэля Монфиса. Свадьба теннисной пары состоялась в швейцарском городе Ньоне. Первыми свадебными фото поделился брат Свитолиной Юлиан. Теннисистка также опубликовала на своей странице несколько снимков с супругом.

Элина Свитолина показала первые свадебные фото на фоне Женевского озера

Основными оттенками свадебных нарядов и декора торжества были выбраны белый и лавандовый. В костюме цвета лаванды был жених, в этой же цветовой гамме было пошито платье невесты, а также сделан маникюр и свадебный букет.

Вместо традиционного свадебного платья 26-летняя Элина Свитолина выбрала брючный комбинезон от дизайнера Вирджил Абло. Наряд выглядит очень стильно и необычно. Поверх белых брюк одета лавандовая накидка. Свой образ Свитолина дополнила белыми лодочками на невысокой шпильке, длинными серьгами, браслетом, а к роскошному помолвочному кольцу с бриллиантом в несколько карат на правой руке Свитолиной прибавилось обручальное кольцо с несколькими внушительными бриллиантами.

Элина Свитолина показала первые свадебные фото на фоне Женевского озера

В начале апреля успешная украинская теннисистка сообщила, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, французского профессионального теннисистка Гаэля Монфиса.

Ранее девушка склонялась к тому, что не будет менять фамилию после вступления в брак, но в день свадьбы она официально призналась, что теперь она стала миссис Монфис. На корте она скорее всего продолжит выступать под своей девичьей фамилией.

Элина Свитолина показала первые свадебные фото на фоне Женевского озера

34-летний Гаэль Монфис занимает 19-ю позицию в мировом теннисном рейтинге ATP. В апреле он сделал предложение руки и сердце знаменитой украинской чемпионке, и уже тогда они запланировали свадьбу на июль. Торжество состоялось на берегу Женевского озера, куда съехались самые близкие родственники пары.

"Мы заключаем наш союз с Элиной перед всеми вами. Это греет мне сердце. Спасибо всем, спасибо за вашу любовь. Обычно я спокоен, но сейчас у меня столько эмоций, это тяжело. Наверное, выиграть «Ролан Гаррос» было бы проще", – сказал Монфис.

Элина Свитолина показала первые свадебные фото на фоне Женевского озера

Ранее Элина Свитолина показала фото с празднования девичника в Женеве накануне своей свадьбы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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