Элина Свитолина показала первые свадебные фото с французским теннисистом

Украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля вышла замуж за своего коллегу - француза Гаэля Монфиса. Свадьба теннисной пары состоялась в швейцарском городе Ньоне. Первыми свадебными фото поделился брат Свитолиной Юлиан. Теннисистка также опубликовала на своей странице несколько снимков с супругом.

Основными оттенками свадебных нарядов и декора торжества были выбраны белый и лавандовый. В костюме цвета лаванды был жених, в этой же цветовой гамме было пошито платье невесты, а также сделан маникюр и свадебный букет.

Вместо традиционного свадебного платья 26-летняя Элина Свитолина выбрала брючный комбинезон от дизайнера Вирджил Абло. Наряд выглядит очень стильно и необычно. Поверх белых брюк одета лавандовая накидка. Свой образ Свитолина дополнила белыми лодочками на невысокой шпильке, длинными серьгами, браслетом, а к роскошному помолвочному кольцу с бриллиантом в несколько карат на правой руке Свитолиной прибавилось обручальное кольцо с несколькими внушительными бриллиантами.

В начале апреля успешная украинская теннисистка сообщила, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, французского профессионального теннисистка Гаэля Монфиса.

Ранее девушка склонялась к тому, что не будет менять фамилию после вступления в брак, но в день свадьбы она официально призналась, что теперь она стала миссис Монфис. На корте она скорее всего продолжит выступать под своей девичьей фамилией.

34-летний Гаэль Монфис занимает 19-ю позицию в мировом теннисном рейтинге ATP. В апреле он сделал предложение руки и сердце знаменитой украинской чемпионке, и уже тогда они запланировали свадьбу на июль. Торжество состоялось на берегу Женевского озера, куда съехались самые близкие родственники пары.

"Мы заключаем наш союз с Элиной перед всеми вами. Это греет мне сердце. Спасибо всем, спасибо за вашу любовь. Обычно я спокоен, но сейчас у меня столько эмоций, это тяжело. Наверное, выиграть «Ролан Гаррос» было бы проще", – сказал Монфис.

Ранее Элина Свитолина показала фото с празднования девичника в Женеве накануне своей свадьбы.