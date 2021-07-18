В Украине зафиксировано 299 новых случаев коронавируса

За субботу, 17 июля, в Украине зафиксировано 299 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), г. Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

Летальных случаев - 8.

За минувшие сутки госпитализированы 382 человека и выздоровел 241 пациент.

За сутки методом ПЦР протестировано 13 429 человек, методом ИФА - 3 158 и экспресс-тестами - 9 495.

За все время пандемии в Украине заболело 2 244 495 человек, выписаны - 2 181 198, летальных случаев - 52 726 и проведено ПЦР-тестов - 11 151 481.

Напомним, за пятницу, 16 июля, в Украине зафиксирован 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.