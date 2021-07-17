В Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбу

Мужчина держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал.

В Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбу
Фото: simbanews.net

В Киеве на улице Уманской произошла стрельба. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение ноги.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, сегодня в столичную полицию на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Уманской слышны выстрелы. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что на улице якобы между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелил в ногу другого, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал.

Однако при проверке информации полицейские установили свидетеля, который видел мужчину, который держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и потащил его в подъезд.

Правоохранители оказали пострадавшему медицинскую помощь.Также была введена специальная полицейская операция.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 15 июля в поселке Фонтанка под Одессой мужчина открыл посреди улицы стрельбу из автомата возле ТРЦ "Ривьера".

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