"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта

Дуэт "Время и стекло", заявивший о прекращении совместных выступлений весной прошлого года, может опять воссоединиться на сцене. Несмотря на расставание и работу порознь над новыми проектами, Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) по-прежнему тепло общаются друг с другом, и нет никаких препятствий к тому, чтобы они снова вместе блистали в дуэте.

Такое неожиданное признание сделал Позитив в интервью, которое он дал на Люкс FM для программы 29 вопросов.

Надя Дорофеева и Позитив, которые почти 11 лет успешно в дуэте покоряли сцену и собирали порой тысячные аудитории, весной прошлого года внезапно заявили об окончании совместной творческой карьеры. На поклонников группы "Время и Стекло" это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Они отказывались верить, что больше не увидят любимых артистов на сцене вдвоем.

Впрочем, оба, и Надя, и Алексей, как могли, успокоили своих поклонников: они не уходят из шоу-бизнеса. Надя решила начать сольную карьеру. А Алексей был намерен дальше выступать в группе Mozgi. Однако поклонникам этого было мало: они хотели видеть полюбившихся артистов вдвоем.

Осознание неизбежности происходящего пришло к поклонникам полгода спустя - после того, как группа "Время и Стекло" отыграла свой прощальный тур, завершив его в конце октября 2020 финальным концертом во дворце "Украина".

"Ну вот и закончилась эпоха. Практически 11 лет…В этом отношении два последних концерта группы "Время и Стекло" — это полная и финальная чеканка бриллиантов талантов, Надя Дорофеева и Позитив. Запомните их такими, потому что через несколько недель мы увидим их совсем другими — Надю в ее сольном проекте, а Позитива в группе Mozgi, которая выпускает новый альбом и уже снимает клип", - написал тогда их продюсер Потап в своем Instagram.

Однако история, как известно, развивается по спирали, и вот уже на новом витке, когда у обоих бывших участников дуэта дальнейшие творческие карьеры идут по восходящей, Позитив вконец заинтриговал поклонников неожиданным признанием.

"Никто ничего не отменял.. Мы знаем миллион групп легендарных, которые потом делают reunion (воссоединение, - авт.). Мне кажется, что это может быть, но не сейчас. Потому что то, что делает сейчас Надя и то, что она создает как сольный артист, мне очень нравится. И мне кажется, это невозможно было бы в составе группы "Время и стекло", - заявил Позитив.

"Надя Дорофеева для меня - это больше моторчик и такой сильный человек, артист, который знает, куда она идет. Она знает свои цели, она их понимает, и она добьется всего, что она захочет", - подытожил Алексей.

Алексей также откровенно рассказал, что во время совместной творческой карьеры их отношения нельзя было назвать безоблачными. Все творческие личности – сложные люди, и они с Дорофеевой не исключение. А Надя – это вечный двигатель, неиссякаемый фонтан энергии.

Нужно полагать, что если Надя будет не против возродить былой проект с Позитивом, то так тому и быть. А значит, такое развитие событий вовсе не исключено.

Напомним, последние пару лет стали для Алексея Завгороднего периодом расставания с его "главными женщинами". Вначале ушла в "сольное плавание" партнерша Надя Дорофеева, а затем стало известно, что после 13 лет совместной жизни рухнули семейные отношения Алексея с его супругой дизайнером Анной Андрийчук.