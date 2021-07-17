"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта

Дуэт "Время и стекло", заявивший о прекращении совместных выступлений весной прошлого года, может опять воссоединиться на сцене. Несмотря на расставание и работу порознь над новыми проектами, Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) по-прежнему тепло общаются друг с другом, и нет никаких препятствий к тому, чтобы они снова вместе блистали в дуэте.

Группа “Время и Стекло“ может опять воссоединиться: Позитив заинтриговал поклонников неожиданными признаниями

Такое неожиданное признание сделал Позитив в интервью, которое он дал на Люкс FM для программы 29 вопросов.

Надя Дорофеева и Позитив, которые почти 11 лет успешно в дуэте покоряли сцену и собирали порой тысячные аудитории, весной прошлого года внезапно заявили об окончании совместной творческой карьеры. На поклонников группы "Время и Стекло" это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Они отказывались верить, что больше не увидят любимых артистов на сцене вдвоем.

Впрочем, оба, и Надя, и Алексей, как могли, успокоили своих поклонников: они не уходят из шоу-бизнеса. Надя решила начать сольную карьеру. А Алексей был намерен дальше выступать в группе Mozgi. Однако поклонникам этого было мало: они хотели видеть полюбившихся артистов вдвоем.

Группа “Время и Стекло“ может опять воссоединиться: Позитив заинтриговал поклонников неожиданными признаниями

Осознание неизбежности происходящего пришло к поклонникам полгода спустя - после того, как группа "Время и Стекло" отыграла свой прощальный тур, завершив его в конце октября 2020 финальным концертом во дворце "Украина".

"Ну вот и закончилась эпоха. Практически 11 лет…В этом отношении два последних концерта группы "Время и Стекло" — это полная и финальная чеканка бриллиантов талантов, Надя Дорофеева и Позитив. Запомните их такими, потому что через несколько недель мы увидим их совсем другими — Надю в ее сольном проекте, а Позитива в группе Mozgi, которая выпускает новый альбом и уже снимает клип", - написал тогда их продюсер Потап в своем Instagram.

Однако история, как известно, развивается по спирали, и вот уже на новом витке, когда у обоих бывших участников дуэта дальнейшие творческие карьеры идут по восходящей, Позитив вконец заинтриговал поклонников неожиданным признанием.

"Никто ничего не отменял.. Мы знаем миллион групп легендарных, которые потом делают reunion (воссоединение, - авт.). Мне кажется, что это может быть, но не сейчас. Потому что то, что делает сейчас Надя и то, что она создает как сольный артист, мне очень нравится. И мне кажется, это невозможно было бы в составе группы "Время и стекло", - заявил Позитив.


Алексей также откровенно рассказал, что во время совместной творческой карьеры их отношения нельзя было назвать безоблачными. Все творческие личности – сложные люди, и они с Дорофеевой не исключение. А Надя – это вечный двигатель, неиссякаемый фонтан энергии.

"Надя Дорофеева для меня - это больше моторчик и такой сильный человек, артист, который знает, куда она идет. Она знает свои цели, она их понимает, и она добьется всего, что она захочет", - подытожил Алексей.

Нужно полагать, что если Надя будет не против возродить былой проект с Позитивом, то так тому и быть. А значит, такое развитие событий вовсе не исключено.

Напомним, последние пару лет стали для Алексея Завгороднего периодом расставания с его "главными женщинами". Вначале ушла в "сольное плавание" партнерша Надя Дорофеева, а затем стало известно, что после 13 лет совместной жизни рухнули семейные отношения Алексея с его супругой дизайнером Анной Андрийчук.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина МеладзеАнастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе
"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото
Тина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шееТина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шее
Эшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенкаЭшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенка
Проект Сотниченко "Ля Палисиада" получил поддержку Гётеборгского кинофондаПроект Сотниченко "Ля Палисиада" получил поддержку Гётеборгского кинофонда
Блок рекламы


Похожие новости
Позитив рассказал, какие у него отношения с бывшей женой после разводаПозитив рассказал, какие у него отношения с бывшей женой после развода
Позитив рассказал о личной жизни после разводаПозитив рассказал о личной жизни после развода
Тина Кароль готова выйти замуж за олигархаТина Кароль готова выйти замуж за олигарха
Позитив и Аня: жена певца подтвердила, что они больше не муж и женаПозитив и Аня: жена певца подтвердила, что они больше не муж и жена
Позитив намерен повторить успех своей коллеги Нади ДорофеевойПозитив намерен повторить успех своей коллеги Нади Дорофеевой
Евгения Власова вернулась на сцену после десятилетнего перерыва в карьере - Голос КраїниЕвгения Власова вернулась на сцену после десятилетнего перерыва в карьере - Голос Країни
Французский багет может войти в список культурных ценностей ЮНЕСКОФранцузский багет может войти в список культурных ценностей ЮНЕСКО
НАН: суточная заболеваемость ковидом может достичь 30 тысячНАН: суточная заболеваемость ковидом может достичь 30 тысяч
Группа "Алиби" вышла на сцену "Голоса країни" после пятилетнего перерываГруппа "Алиби" вышла на сцену "Голоса країни" после пятилетнего перерыва
Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники, - КрищенкоПолиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники, - Крищенко
Последние новости
Подгружаем последние новости