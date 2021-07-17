Koktebel Jazz Festival в этом году пройдет в новом формате на Херсонщине

После перерыва фестиваль возвращается в полноценном формате к морю.

Украинский фестиваль Koktebel Jazz Festival в 2021 году пройдет в селе Счастливцево на Арабатской Стрелке в начале сентября.

Об этом пишет nv.ua.

"После вынужденного перерыва 18-й фестиваль Koktebel Jazz Festival возвращается. Он пройдет в селе Счастливцево, расположенном на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области", - говорится в сообщении.

Знаменитый Джаз Коктебель возвращается с новым форматом. Он будет состоять из двух событий: привычного музыкального Koktebel Jazz Festival, который пройдет на трех сценах Nu Stage, Jazz & Blues Cafe и Open Stage со 2 по 5 сентября, и интерактивного арт-события Koktebel Arabatka Residence, который продлится с 29 августа по 5 сентября .

Koktebel Аrаbаtkа Residence - это семь арт-резиденций, на которых семь кураторов представят семь творческих концепций. В конце фестиваля результаты их работы смогут увидеть все желающие.

Арт-резиденции проекта Koktebel Arabatka:

1. ARTISHOK Residence для художников. Куратор Ганка Третяк

2. BIRUCHIY 021 или Время, которое не потеряно. Куратор Константин Дорошенко

3. Jazz Kids Residence - детская арт-резиденция. Куратор Анна Оборская

4. Jazz & Blues Residence - арт-резиденция для джазовых музыкантов. Куратор Майк Кауфман-Портников

5. Koktebel Imaginarium Residence - арт-резиденция для артистов перформативных искусств: перкуссионистов, артистов огня, светодиодных шоу. Куратор Марианна Мороз

6. О! Крым - резиденция, посвященная Крыму. Куратор Сергей Мокрушин

7. Open Music Residence - резиденция для музыкантов, готовых экспериментировать или представить новое видение своего творчества. Куратор Серж Федотов.

Отбор художников для участия будут проводить кураторы. Отобранные по конкурсу участники получат гранты для реализации проектов в резиденциях или на сценах фестиваля. Ивенты от резиденций гости смогут посещать бесплатно.

"Я считаю арт-резиденцию одним из самых результативных приемов для художника, музыканта и вообще любого творца, чтобы создать что-то необычное. Этот формат позволяет полностью погрузиться в творчество, отойти от повседневности, приблизиться к природе, найти инсайт в беседе с единомышленниками. Мы давно думали над тем, что можно и нужно создать настоящее комьюнити для создателей. Уверены, этот проект принесет свежий воздух и создаст особую атмосферу. А особая атмосфера - это и есть настоящий магнит событийного туризма", - рассказала президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич.

Отметим, после оккупации Россией Крыма украинский фестиваль, который проходил в Коктебеле, переехал на материковую часть Украины. Он проходил на курорте Затока, в Черноморске, а также в Киеве в клубе ЮБК на Трухановом острове.

После перерыва фестиваль возвращается в полноценном формате к морю.

Напомним, ученые рабочей группы Национальной академии наук, которая занимается прогнозированием развития эпидемии коронавируса в Украине, назвали нецелесообразным проведение массовых мероприятий типа Atlas Weekend. По данным столичной мэрии, фестиваль, который проходил с 5 по 11 июля, посетили более 600 тысяч человек.

Сейчас в Украине наблюдается минимальная за год заболеваемость коронавирусом, но ученые предупредили, что это уменьшение близко к завершению.