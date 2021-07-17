С начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививок

С начала вакцинации от коронавируса в Украине сделано более 4 млн прививок.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

За сутки 16 июля 2021 вакцинированы 111 150 украинцев. Одну дозу получили 65 226 человек, полностью иммунизированы - 45 924 человека.

В течение суток работали 741 мобильная бригада, 1 615 пунктов вакцинации и 56 центров иммунизации.

С начала вакцинальной кампании были привиты 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу - 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего было сделано 4 011 040 прививок.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что поддерживает введение обязательной вакцинации от основных болезней.