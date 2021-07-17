С начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививок

Полностью вакцинированы 1 406 180 человек.

С начала вакцинации от коронавируса в Украине сделано более 4 млн прививок.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

За сутки 16 июля 2021 вакцинированы 111 150 украинцев. Одну дозу получили 65 226 человек, полностью иммунизированы - 45 924 человека.

В течение суток работали 741 мобильная бригада, 1 615 пунктов вакцинации и 56 центров иммунизации.

С начала вакцинальной кампании были привиты 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу - 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего было сделано 4 011 040 прививок.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что поддерживает введение обязательной вакцинации от основных болезней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина МеладзеАнастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе
"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото
Тина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шееТина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шее
Эшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенкаЭшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенка
Проект Сотниченко "Ля Палисиада" получил поддержку Гётеборгского кинофондаПроект Сотниченко "Ля Палисиада" получил поддержку Гётеборгского кинофонда
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине до сих пор обесточены 60 населенных пунктовВ Украине до сих пор обесточены 60 населенных пунктов
В Украине начался прием электронных заявлений в вузыВ Украине начался прием электронных заявлений в вузы
За сутки в Украине зафиксировали 623 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 623 новых случая ковида
В Украине за сутки 547 человек заболели ковидом, были вакцинированы более 101 тыс. человекВ Украине за сутки 547 человек заболели ковидом, были вакцинированы более 101 тыс. человек
За сутки в Украине зафиксировали 481 новый случай ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 481 новый случай ковида
В Украине за сутки 174 человека заболели ковидом, прививки получили 26 356 человекВ Украине за сутки 174 человека заболели ковидом, прививки получили 26 356 человек
За сутки в Украине утонули 32 человека, из них пятеро детейЗа сутки в Украине утонули 32 человека, из них пятеро детей
За сутки в Украине - 290 новых случаев ковида, выздоровели 374 человекаЗа сутки в Украине - 290 новых случаев ковида, выздоровели 374 человека
Во Франции штамм "Дельта" составляет более 50% заражений ковидомВо Франции штамм "Дельта" составляет более 50% заражений ковидом
За сутки в Украине - 507 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине - 507 новых случаев коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости