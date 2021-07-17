В Украине до сих пор обесточены 60 населенных пунктов

Электроснабжения не имеют жители трех областей.

В Украине до сих пор обесточены 60 населенных пунктов
Фото: ye.ua

В Украине в результате непогоды до сих пор обесточены 60 населенных пунктов.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 17 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.

В Закарпатской области не имеют электроснабжения жители 55 населенных пунктов, в Луганской - 3 и в Донецкой - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В свою очередь ГСЧС сообщает, что 17 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается продолжение подъема уровней воды.

Местами возможно затопление заводей, приречных сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, по информации Укргидрометцентра, 17-19 июля в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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