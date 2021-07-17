На Прикарпатье пятеро детей из лагеря попали в больницу

Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.

На Прикарпатье пятеро детей из лагеря попали в больницу
Фото: ukrinform.ua

В Яремчанском районе на Прикарпатье пятеро детей из лагеря попали в больницу. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

16 июля в полицию поступило сообщение от врачей Яремчанской ЦРБ, что к ним доставлены пять детей 13-15 лет, отдыхавших в одном из детских лагерей.

Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.

Сейчас состояние детей стабильное.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту следственными органами начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Винницкой области 17 человек были госпитализированы с отравлением после празднования выпускного в одном из ресторанов села Майдан Чапельский.

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