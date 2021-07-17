Подопечная Святослава Вакарчука ответила на слухи о романе с певцом

Расставание Святослава Вакарчука с Лялей Фонаревой после 20 лет гражданского брака и его появление в компании с молодой певицей породили слухи о новом романе звезды группы "Океан Эльзы". Виталина Мусиенко впервые прокомментировала сообщения о ее отношениях с успешным украинским вокалистом.

Экс-участница шоу "Голос страны" до последнего не хотела затрагивать тему романтических отношения со Святославом Вакарчуком. Она думала, что ее слова могут перекрутить. Виталина Мусиенко удивлена, что только недавно писали, что певец стал для нее отцом на вокальном проекте, а сегодня уже пишут, что между ними роман. Девушка подчеркнула, что ей интересно, что же будет из этого дальше.

"Поскольку мы не теряли с ним связь после шоу, он понимал, что это не просто девочка, которая попала случайно на "Голос країни". Святослав видел, что я хочу работать и, наверное, поэтому мне повезло попасть в проект "Оранжерея", — рассказала Мусиенко, подчеркивая, что между ней и Вакарчуком только рабочие отношения.

О том, что произошло у Святослава и Ляли его подопечная комментировать не стала, отметив, что они такие тему не обсуждают. А если бы и знала что-то, то никому бы не рассказала.

"У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, которые для него правильные. Я его поддерживаю в этом", — отметила певица.

Напомним, Святослав Вакарчук откровенно рассказал о романе с молодой певицей Виталиной Мусиенко.