DZIDZIO проводит время с Адой Роговцевой

Эпатажный украинский артист DZIDZIO совсем недавно развелся с супругой, но не теряет время зря. Певец подарил роскошный букет розовых пионов легендарной актрисе украинского кино и театра.

DZIDZIO после развода проводит время с легендарной украинской актрисой

На своей страничке в Инстаграм певец DZIDZIO поделился совместным фото с неподражаемой актрисой Адой Роговцевой. Музыкант давно дружит с легендарной артисткой, а в День ее рождения написал в своем профиле пост о том, что соберет все пожелания поклонников и отвезет их звезде театральной сцены.

В следующей своей публикации DZIDZIO и Ада Роговцева сделали еще одно совместное фото на допремьерном показе фильма "Ветер с Востока". Певец сообщил, что лично поздравил Королеву с Днем рождения от себя и всей команды DZIDZIOFILM.

DZIDZIO после развода проводит время с легендарной украинской актрисой

Ада Роговцева посетила допремьерный показ киноновинки в длинном платье черного цвета с мелким цветочным принтом. Таинственности образу актрисы придает широкополая шляпа. В руках знаменитость держит роскошный букет нежных розовых пионов и роз.

Поклонники присоединились к поздравлениям DZIDZIO, в комментариях появилось множество добрых пожеланий в адрес именинницы.

DZIDZIO после развода проводит время с легендарной украинской актрисой

"С днём рождения и долгих лет жизни???????????", "Многая, благая літа, нашій королеві! ??", "Какая же она прекрасная)", "Красуня жінка . З днем народження гордість України ????", "С Днём рождения! Долгих и счастливых лет жизни!".

А в это время бывшая жена DZIDZIO похвасталась стройной фигурой на лоне природы. Певица SLAVIA загорает топлес!


Шевченко Лилия, Тудей

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