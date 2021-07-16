В Киеве появилась скульптура, посвященная гендерным стереотипам

Скульптура Nova расположена на территории Национального центра «Украинский дом». Она состоит из двух частей: извне - символические рамки, которые, по мнению организаторов, воплощают стереотипы социума; внутри - фигура женщины, которая освобождается от их плена. Согласно замыслу, скульптура должна быть манифестом, призванным привлечь внимание к проблеме стереотипов общества в отношении женщин.

К открытию скульптуры приобщились успешные украинцы, которые своим примером доказывают, что женщины могут быть кем угодно и делать любое дело: телеведущая СТБ Надежда Матвеева, украинская профессиональная каратистка и общественный деятель Ульяна Пчелкина, соучредитель и управляющий партнер КМДШ Лидия Билас, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева, Глава представительства Фонда народонаселения ООН в Украине - UNFPA Хайме Надаль. Они символически разбили внешнюю часть скульптуры, которая воплощала стереотипы, чтобы помочь каждой женщине в Украине поверить в собственные силы и иметь смелость реализовывать себя, строить карьеру, отношения и семью без предубеждений со стороны общества.